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Yakacık baştan aşağı yenilendi

Yenimahallelilerin özellikle hafta sonları dinlenmek, piknik yapmak ve eğlenmek için ilk tercihleri olan Yakacık Mesire Alanı, Pandemi süresince bakım ve tadilat işlemlerinden geçirilerek baştan aşağı yenilendi.
Yakacık baştan aşağı yenilendi

Vatandaşlar buldukları ilk fırsatta, temiz havanın keyfini çıkarmak ve aileleri ile birlikte huzurlu bir gün geçirmek için

Yakacık Mesire Alanı’na akın ediyor.
Doğayla buluşmak isteyen vatandaşlar 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanında pikniklerini yaparken; çocuk ve gençler de spor ve oyun alanlarında gün boyu keyifli vakit geçiriyor.

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Her ayrıntı düşünüldü
Bütünüyle yenilenen Yakacık’ta vatandaşın rahatı için her ayrıntı düşünüldü. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan 200 bin metrekarelik mesire alanında; 5 bin 500 ağaç, 25 bin çalı bitkisi, 374 adet kamelyalı oturma alanı, 349 adet barbekü, 3 adet voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 3 adet çocuk oyun alanı, 500 metrekare etkinlik alanı ve 2 bin 500 metrekare gölet bulunuyor.

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Ankara'nın göbeğinde orman havası
Vatandaşları Ankara'nın yeşil cenneti olan Yakacık’a davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yakacık, hafta sonları olduğu gibi bayramlarda da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mesire alanımız sadece Yenimahalle'nin değil Ankara'nın yeşil cenneti. Piknikçilere Ankara'nın göbeğinde orman havası yaşatıyor. Yakacık, özellikle doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşlarımızın ilk tercihi oluyor. Yenimahalle Belediyesi olarak böyle bir alanı Ankara'ya kazandırdığımız için çok mutluyum" dedi.

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