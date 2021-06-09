Yakacık Mesire Alanı doldu taştı

Koronavirüs vaka sayılarında rakamların yüksek olması nedeniyle uzun süredir yürürlükte olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz hafta yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi ile cumartesi gününü kapsayacak şekilde kaldırıldı.

Genelgenin ardından yasağın kalktığı ilk hafta sonu cumartesi gününü fırsat bilen Başkentliler, güneşli havanın tadını Yenimahalle Belediyesi’ne ait Yakacık Mesire Alanı’nda çıkarttı.

Mangal yakıp, top oynadılar

5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında mangal yakan ve eğlencenin tadınıçıkaran vatandaşlar, huzur içinde piknik yaptı. Yenilenen yüzüyle çocukların da gözdesi olan mesire alanında, keyifli anlar yaşayan çocuklartop oynayıp, bisiklete bindi.Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet veren Yakacık Mesire Alanı’nda; bin 500 ağaç, 4 bin fidan, 5 bin çalı bitkisi, 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası, basketbol sahası ve 4 adet çocuk oyun alanı bulunuyor.

Yenilenen yüzüyle hizmette

Yakacık Mesire Alanı’nın piknikçiler tarafından oldukça yoğun ilgi gördüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yakacık sadece Yenimahalle’nin değil Ankara'nın yeşil cenneti. Özellikle doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşlarımızın ilk tercihi oluyor. Pandemi sürecinde kamelya ve piknik masaları, çocuk oyun alanları ve oyuncaklarının tümünü yeniledik ve barbekülerin onarımı gerçekleştirdik. Cumartesi yasağının kalkmasıyla birlikte de vatandaşlarımızın ilk tercihi Yakacık oldu. Biz de sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde vatandaşlarımızın keyifle piknik yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak böyle bir alanı Ankara'ya kazandırdığımız için çok mutluyum” dedi.