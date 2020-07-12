  • BIST 114.809
  • Altın 397,506
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Yakacık’ta çadırlar kuruluyor

Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı kurban bayramına hazırladı. 
Yakacık’ta çadırlar kuruluyor

Vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için çalışmalarına erkenden başlayan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, alanda arı gibi çalışıyor. Bu yıl 230 çadırın kurulacağı Yakacık’ta parsel çizimi ve numaralandırma yapıldı. Alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarının da yapıldığı alanda çadırlar kurulmaya başladı.

Müdürlüklerde “Bayram” seferberliği
Başkentin en büyük ve en modern kurban satış ve kesim alanlarından olan Yakacık’ta bu yıl yaklaşık 7 bin küçük, 7 bin büyükbaş hayvan görücüye çıkacak. Bayramın bayram tadında geçmesi için tüm ayrıntıları düşünen Yenimahalle Belediyesi, haftalar öncesinden belediyenin Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden ekipleri seferber etti.

gvn_0138.jpg

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alan düzenlemesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri calaska bakımı ve kontrolü, elektrik ve hizmet çadırları, duş, WC ve mescit bakımı yaparken, alanın temizlik işlerini ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi. Zabıta ekipleri ise parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini gerçekleştirdi.
5 bin araçlık otopark, 24 saat güvenlik hizmeti

gvn_0258.jpg

Yakacık’ta park sıkıntısı yaşanmaması için de önlem alan Yenimahalle Belediyesi, alanda 5 bin araçlık otoparkı ile hizmet veriyor. Öte yandan alanda Kurban Bayramı boyunca 24 saat güvenlik hizmeti de verecek. Zabıta ve güvenlik ekipleri, Yakacık’ta huzurdan ve asayişten sorumlu olacak.

gvn_0411.jpg

Kurbanlıklar Yakacık’a giriş yapıyor
Her yıl yüzlerce çadırın kurulduğu Yakacık’ta bu yıl ilk çadırlar kurulmaya başladı. Bu gün itibariyle kurbanlıklar da Yenimahalle Belediyesi veteriner hekimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetiminde alana giriş yapacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandemi Ruhsat Talebini de Azalttı11 Temmuz 2020 Cumartesi 04:02
  • Pursaklar’da Hayat Daha Kolay11 Temmuz 2020 Cumartesi 03:30
  • Başkan Şimşek'ten işçilere ziyaret11 Temmuz 2020 Cumartesi 02:32
  • 1500 gecekondu yerine 4 bin modern konut11 Temmuz 2020 Cumartesi 01:33
  • Taklacı'dan Bir kez daha duran inşaatın tamamlanması için çağrı10 Temmuz 2020 Cuma 06:00
  • Pursaklar'da yüzme havuzu yeniden açıldı10 Temmuz 2020 Cuma 05:30
  • 58 sahipsiz hayvana yeni yuva 10 Temmuz 2020 Cuma 05:05
  • Kavşak ve Alt geçitlere sanatsal dokunuş10 Temmuz 2020 Cuma 04:35
  • Yüksek Su Faturaları İçin Komisyon Oluşturuldu10 Temmuz 2020 Cuma 03:32
  • Millet Kıraathanede buluşuyor10 Temmuz 2020 Cuma 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti