Yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi

Sakarya’da 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ı dövüp evi ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annesi Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı ile onun erkek kardeşi ve annesi hakkında hazırlanan iddianame Sakarya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçekız Sokak'ta 28 Nisan günü meydana gelen olayda, Şiar Kılıç yanan evde ölü bulundu. Baba Samet Kılıç, bir televizyon programında oğlu Şiar’ın ölümüyle ilgili şüphelerini dile getirdi. Şiar’ın annesi Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı, programda çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı, Sakarya’ya getirildi. Soruşturma kapsamında Hami Kıcı’nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alındı. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Adli Tıp’tan gelen kati rapor sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Sakarya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede anne Gülüzar Amanet hakkında, 'Olası kastla yangın kullanarak alt soy olan çocuğu öldürmek', 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', Hami Kıcı hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla yaralama', 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüs etme', 'Çocuğa eziyet etme', 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek', 'Suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek', Yasin Kıcı hakkında, 'Olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek', 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', Emine Kıcı hakkında ise, 'Olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek', 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yargılanmaları talep edildi.

Sakarya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 10 Şubat günü görüleceği öğrenildi.

YANGINDAN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENMİŞTİ

Hami Kıcı’nın, Şiar Kılıç’ı engelli olduğu ve tuvaletini altına kaçırdığı için sopayla dövdüğü, son olarak da ölmeden 34 saat önce darbettiği, Kıcı ile annenin, hareketsiz kalan çocuğu gömmek için plan yaptığı, daha sonra ise evi ateşe verdiği iddia edildi. Otopside Şiar Kılıç'ın yangından önce hayatını kaybettiği yönünde bulgu elde edildiği belirlenmişti.