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Yakıt tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde yakıt tankerine çarpan otomobilin sürücüsü İdris Eroğlu, hayatını kaybetti. Kazada devrilen yakıt tankerinin sürücüsü L.T ise yaralandı.
Yakıt tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 14.20 sıralarında, Gölmarmara-Salihli çevreyolu üzerindeki Hacıveliler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İdris Eroğlu yönetimindeki 77 AK 839 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan L.T. yönetimindeki 45 RA 8801 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı. Yakıt tankeri yan yatarken, otomobil yol kenarına savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü İdris Eroğlu’nun hayatını kaybetti belirlendi.

Yaralanan tanker sürücüsü L.T. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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