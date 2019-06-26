SP lideri Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na seslenerek "etrafında kendisinde yanlışlarını söylemeyenlere itibar etmemeli. Yalakalar kimseye fayda vermiyor." tavsiyesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. SP lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'na seslenerek "Etrafında kendisinde yanlışlarını söylemeyenlere itibar etmemeli. Yalakalar kimseye fayda vermiyor." tavsiyesinde bulundu.

"Artık Türkiye'de gerilim politikası yürümüyor. Vatandaşı düşmanlaştırmaktan vazgeçilmelidir." diyen, Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"YALAKALAR KİMSEYE FAYDA VERMİYOR"

"Biz kutuplaştırma siyasetinin, ötekileştirme siyasetinin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı etrafında kendisinde yanlışlarını söylemeyenlere itibar etmemeli. Yalakalar kimseye fayda vermiyor. Bugün ya parlamenter sisteme dönülecek ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi şeffaflaştırılacak. Bugün Türkiye'nin içine düştüğü durumun sorumlusu ister kabul etsin ister kabul etmesin bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisidir."