“Yalancı” Şifa Dağıtıyor

Halk arasında “yalancı portakal” ve “ayı portakalı” olarak bilinen dutgiller familyasından olan ağacın meyvesi, salgıladığı süt özüyle birlikte ezilerek merhem olarak kullanılıyor. Meyvenin ağrılara iyi geldiği biliniyor.

Halk arasında "yalancı portakal”, “ayı portakalı” olarak bilinen, bilimsel adı ‘maclura pomifera’ olan meyve, diz kireçlenmesi, romatizma ve eklem ağrılarına iyi geliyor.

Görüntüsü ve kokusuyla portakalı andıran bu ilginç meyve, salgıladığı süt özüyle birlikte ezilerek merhem olarak kullanılıyor.

AĞACI ANKARA’DA BULUNABİLİYOR

Süs amacıyla da kullanılabilen meyvenin ağacı Ankara’nın pek çok yerinde bulanabiliyor. Dutgiller familyasından 20 metreye kadar boylanabilen bu ağaçlar Ulus Gençlik Parkı’nda, Keçiören Gazino civarında çokça yer alıyor. Meyve olgunlaştığı zaman ağaçtan dökülüyor. Yalancı portakalın eklem ağrılarına, kireçlenmeye ve daha birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Aktarlarda da bu meyveyi bulmak mümkün.

AĞRILARA İYİ GELİYOR

Anavatanı Amerika olan yalancı portakal meyvesi, ezilerek merhem kıvamına getirilmesiyle kullanılıyor. İçindeki süt ile kıvam verilen yalancı portakal ağrılı bölgelere sürülebiliyor. Eklem ağrısı olan kişilerin sabah ve akşam sürdüğünde faydasını gördüğünü kaydediyor.

KURUTULUP ÇAYI İÇİLİYOR

Bilimsel adı ‘maclura pomifera’ olan yalancı portakal, kurutulduktan sonra çay olarak da tüketilebiliyor. Yalancı portakalda glikozit, alkalit, şeker ve asit, katranlı maddeler aynı zamanda C vitamini bulunuyor. Yalancı portakal kesinlikle yenmiyor.

KULLANANLAR MEMNUN

Ulus Gençlik Parkı’nda yere dökülen yalancı portakalı krem yaparak kullandığını anlatan Gülsem Acar, “Bacaklarımda ağrı vardı. Bu meyvenin iyi geldiğini duydum. Ardından Gençlik Parkı’nda tesadüf eseri bulduğum bu meyveyi ezerek krem haline getirdim. Ağrıyan yerlerime sürdüm. Meyvenin ağrılarıma iyi geldiğini gördüm” dedi.

KREMİ YAPILDI

Piyasada “ağrıyı anında kesen” sloganıyla yalancı portakalın kremi satılıyor. Yalancı portakal kremi piyasada 50 ila 150 TL arasında bulunabiliyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA