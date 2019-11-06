Yalçın Akdoğan ve Murat Köse Mamak'ta ev ziyareti gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Balkiraz, Yeşilbayır ve Kıbrıs mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Herkese yüreklerini ve gönüllerini açtıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Köse, “ Bizim siyasetten muradımız, bölgemize, ilçemize ve milletimize hizmet etmek, milletimizin sevincini büyütmek. Hemşerilerimizin sevinci sevincimiz, üzüntüsü üzüntümüz. Siyasetimizin merkezini bu duygu ve bu düşünceler oluşturuyor. Bu düşünceyle halkımızın düğününde cenazesinde, vatandaşımızın doğumundan ölümüne, iyi ve her önemli anında yanında olmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

92’lik Nuh Dede’ye sürpriz ziyaret

Akdoğan ve Köse’nin ziyaret ettiği ilk adres Balkiraz Mahallesi oldu. Seçim döneminde Balkiraz Mahallesi’nde 92 yaşındaki Nuh Temiz’i ziyaret eden ikili, Nuh Dede’ye bir kez daha sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Uzun yaşamanın sırrı konusunda dedeyle karşılıklı sohbet eden ikili, dedenin elini öperek hayır duası istedi. İlerlemiş yaşına rağmen, yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmeyen yaşlı amca “Bizler küçüklüğümüzden bu yana devlet büyüklerine saygıyı öğrendik. Bugüne kadar saygıda kusur etmedik bugünden sonra da etmeyiz. Evimize hoş geldiniz ”dedi. Tam bir Fenerbahçe hayranı olan yaşlı dede Akdoğan ve Köse’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam söylemelerini istedi.

En büyük arzusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek

İkili ardından Yeşilbayır Mahallesi’nde on çocuklu Kırtay ailesine konuk oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen ikili ardından yine Yeşilbayır mahallesinde Ünal Sancaroğlu’nun evine konuk oldu. Ailenin derdini dinleyen Akdoğan ve Köse’nin son adresi Kıbrısköy mahallesinde yatağa mahkum yaşayan 18 yaşındaki İsmail Baysal’ın ailesi oldu. Aileden İsmail’in sağlık durumu ile ilgili bilgiler alan ikili ihtiyaçları, istek ve taleplerini de dinledi. Çocuklarınınn en büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek olduğunu belirten aile, Akdoğan ve Köse’ye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.