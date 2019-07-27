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Yalçın Gülhan yaşamını yitirdi

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Yalçın Gülhan yaşamını yitirdi

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan’ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, “Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Çok üzgünüm” diye konuştu.

Gülhan’ın cenazesinin yarın Karacaahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi

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