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Yalçın Koşukavak kimdir?

21 Şubat 2020’den 30.06.2021 tarihine kadar Altay SK’de teknik direktörlük sözleşmesi bulunan Yalçın Koşukavak, son günlerde Fenerbahçe ile adı anılır oldu peki Yalçın Koşukavak kimdir? Hangi takımları çalıştırdı?
Yalçın Koşukavak kimdir?

Yalçın Koşukavak kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Yalçın Koşukavak teknik direktörlük kariyeri nasıl? Yalçın Koşukavak hangi takımlarda oynadı? Tüm soruların cevabı haberimizde…

1972 yılının Ekim ayında İzmir’de dünyaya gelen Yalçın Koşukavak, Uzun yıllar profesyonel olarak kalecilik yapmış günümüzde ise teknik direktör olarak kariyerini sürdürmektedir.

Yalçın Koşukavak futbolculuk kariyeri;

ALTINORDU (2003 - 2005)

TURGUTLUSPOR (2002 - 2003)

BOLUSPOR (2001 - 2002)

ŞANLIURFASPOR (1999 - 2001)

MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. (1998 - 2000)

TURGUTLUSPOR (1993 - 1998)

ALTAY (1992 - 1994)

Yalçın Koşukavak teknik direktörlük kariyeri;

Yalçın Koşukavak toplam 12 sene boyunca Göztepe, Karşıyaka, Manisaspor ve Şanlıurfaspor takımlarında yardımcı antrenörlük yapmıştır. Yalçın Koşukavak ilk teknik direktörlük görevini Bursa Nilüferspor takımında gerçekleştirdi. Ardından Altayspor, İstanbulspor ve Gazişehir takımlarını çalıştırdı. Yalçın Koşukavak 2019 sezonunda ise Bursaspor takımının başına teknik direktör olarak getirilmişti. Son olarak adı fener bahçe ile anılan Yalçın Koşukavak 21 Şubat 2020’den 30.06.2021 tarihine kadar Altay SK’de teknik direktörlük sözleşmesi bulunmaktadır.

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