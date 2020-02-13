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Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, tutuklandı

Yalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Güleç’in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, tutuklandı

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Elgin'in kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Polisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonunda Reşat Elgin'in zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de Pazartesi günü polis tarafından belediyede gözaltına alındı.

ELGİN, BAŞKAN YARDIMCISI GÜLEÇ’İ İŞARET ETTİ

Zimmet olayının kilit ismi konumundaki muhasebe çalışanı Reşat Elgin, emniyette verdiği ifadede, "Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmazdı. Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi” dedi.

DÜN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

​Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan Reşat Elgin, Şenay Reyhan Kaş ve S.Ö., dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Elgin ve Kaş tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3’e çıktı.

BAŞKAN YARDIMCISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güleç, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güleç’in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.’nin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Güleç’in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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