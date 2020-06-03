  • BIST 109.057
  • Altın 373,084
  • Dolar 6,7431
  • Euro 7,5624
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 4 şüpheli daha gözaltında

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 4 şüpheli daha gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belediyede görevli bir sekreter ile 3 şoförü gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen S.K, A.I, F.V. ve Ö.G'nin ifadelerinin alınmasına başlandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Soruşturma süreci
Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 9 zanlının daha cezaevine konulmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:35
  • Adana'da bayram öncesi narkotik uygulama23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:29
  • Ankara polisi, lüks semtlerin "azılı hırsızını" Antalya'da suçüstü yakaladı22 Mayıs 2020 Cuma 15:57
  • Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı22 Mayıs 2020 Cuma 13:38
  • İstanbul'da motorize polis ekiplerinden 19 Mayıs'a özel şehir turu19 Mayıs 2020 Salı 14:44
  • Görevinden uzaklaştırılan 3 belediye başkanı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı19 Mayıs 2020 Salı 14:05
  • FETÖ şüphelisi 334 kişinin takibi elektronik kelepçeyle yapılıyor14 Mayıs 2020 Perşembe 11:14
  • Başsavcılık, Ankara Barosundan ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını istedi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:52
  • Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin iddianamenin detayları belli oldu12 Mayıs 2020 Salı 14:54
  • MİT mensuplarının ifşa edilmesi iddianamesinden: İfşa soruşturması devam ediyor10 Mayıs 2020 Pazar 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti