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Yalova'da bazı evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma başlatıldı

Yalova'da bazı evlerinin duvarlarına "Alevi K" şeklinde yazı yazılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Yalova'da bazı evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evlerin duvarlarına kırmızı boyayla "Alevi K" yazıldığının tespit edildi belirtildi.

Bunun üzerine "halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan ivedi  soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması ve yakalanmaları halinde mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk güçlerine talimat verilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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