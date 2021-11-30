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Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

YALOVA'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dev dalgaların vurduğu sahil kesimi sular altında kalırken deniz kıyısında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu.
Yalova'da dev dalgalar sahile vururken, kıyıda avlanan su samuru görüntülendi

Yalova’da önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çınarcık ve Esenköy ilçelerinde dev dalgaların vurduğu sahil kesimi sular altında kalırken, araç trafiği olumsuz etkilendi. Fırtına nedeniyle 4 metreye ulaşan dalgaların vurduğu  sahilde bulunan iş yerlerinde ve balıkçı barınağında maddi hasar meydana geldi. Ayrıca dev dalgalar nedeniyle sular altında kalan Yalova-Armutlu Yolu’nun bir kısmı geçici olarak trafiğe kapandı.

Fırtınada ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Çınarcık'ta deniz kıyısında su samuru görüldü. Vatandaşlar bir anlık şaşkınlığın ardından telefonlarıyla su samurunu görüntüledi. Su samurunun avladığı balığı denizin üstündeki bir kayaya çıkartıp karnını doyurması sosyal medya hesaplarında çok beğenilerek paylaşıldı.

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