Yalova'da müsilaj temizlik çalışmaları sürüyor

Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

Müsilaj çalışmasının dördüncü gününde, Taşköprü beldesi sahilinde geniş bir alanda etkili olan müsilajın toplanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekiplerince gemi, deniz süpürgeleri ve vidanjörlerle müsilaj toplandı.

Çalışmayı yerinde görmek için kente gelen Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer, çalışmalarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz'dan bilgi aldı.

"Müsilaj temizliğimize ara vermeden devam edeceğiz"

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Taşköprü'de Topçular Feribot İskelesi yanındaki koyda bugün de müsilaj çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

4 günde toplam 412 metreküp müsilaj temizliği yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Sadece bugün 254 metreküp müsilaj temizliği yaptık. Hem atık kabul gemisi hem deniz süpürgeleri hem de belediyelerimizin vidanjörleriyle müsilaj temizleme işlemimizi devam ettiriyoruz. Valimizin koordinesinde oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde de görevli kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle anbean ilimizdeki müsilaj yoğunluğunu takip edip müdahalemizi ona göre yoğunlaştırıyoruz. Bugünden sonra merkezdeki balıkçı barınağında müsilaj dağılmazsa orada da çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Müsilaj ile ilgili denetim ekipleri oluşturulduğunu ve diğer illerden de destek alındığını aktaran Yılmaz, "Bu kapsamda da tersanelerden başlayarak ilimizdeki su kaynaklarının hepsini, atık su deşarjı yapan bütün noktalarında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar 10 denetim gerçekleştirdik. Hafta sonu dahil hem müsilaj temizliğimize hem de denetlemelerimize ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.