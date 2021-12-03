Yalova'da polisi şehit eden sanık müebbet hapisle yargılanacak

Yalova'da uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na otomobille çarparak şehit eden sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanık Zülfükar İ'nin (19) kullandığı otomobilde suça sürüklenen çocuklar S.İ. ve S.Y'nin de bulunduğu belirtilen iddianamede, gece yaşanan olayla ilgili detaylara yer verildi.

İddianamede, Yalova-Bursa kara yolunda hızla seyreden aracın sürücüsünün, uygulama noktasında elinde fenerle durdurmak için defalarca ikaz etmesine rağmen Emanetoğlu'na çarparak frene basmadan yoluna devam ettiği belirtildi.

Zülfükar İ'nin iddianamede yer alan ifadesinde, mobilyacı olduğunu ve olay günü S.Y'nin amcasının evine dolap monte etmeye gittiklerini, onun gezmek istediğini söylemesi üzerine yanlarına S.İ'yi de alarak buradan ayrıldıklarını söylediği aktarıldı.

S.İ'ye telefon edilmesi üzerine kısa yoldan eve dönmeye çalıştıklarını ifade eden Zülfükar İ'nin, ikaz üzerine yavaşladığı sırada önüne çıkan polis memuruna çarpmamak için manevra yapmasına rağmen ona çarptığını, araçtaki diğer iki kişinin yönlendirmesiyle olay yerinden kaçtıklarını öne sürdüğü de iddianamede yer aldı.

İddianamede, ehliyeti bulunmayan Zülfükar İ'nin, S.İ'yi evine bıraktıktan sonra S.Y. ile kaldıkları eve gelip plakaları sökerek sakladıklarını anlattığı, olaydan pişmanlık duyduğunu belirttiği kaydedildi.

Araçtaki diğer 2 kişinin ifadeleri

S.İ. ise iddianameye yansıyan ifadesinde, dönüş yolunda Zülfükar İ'ye yolda çevirme olduğunu belirterek Kirazlı köyü yoluna sapmaları gerektiğini söylemesine rağmen onun "Orada çevirme yok, ben kaçarım." dediği, sanığın uygulama noktasında otomobili kasten polis memurunun üzerine sürdüğü, evine yakın bir bölgeye bırakırken de bunu kimseye anlatmaması için tehdit ettiği iddiasında bulundu.

İddianamede ifadesine yer verilen S.Y. de polis memuruna çarptıktan sonra durmasını istedikleri sanığın bunu yapmayıp yola devam ettiğini ileri sürdü.

Sanığın kasti hareket ederek polise çarptıktan sonra kaçtığına yer verilen iddianamede, Zülfükar İ'nin müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

Yalova'da otomobille 26 Mayıs'ta Bursa yolundaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan Zülfikar İ, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48) çarparak kaçmıştı. Yaralanan Emanetoğlu, Yalova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Gözaltına alınan Zülfükar İ. tutuklanmış, S.Y. ve S.İ. ise serbest bırakılmıştı.