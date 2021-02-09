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Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 233'e yükseldi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Hersek Lagünü'nde, çulhagiller familyasından çulha kuşunun da tespit edilmesiyle tür sayısı 233'e çıktı.
Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 233'e yükseldi

Kuşların belirli dönemlerde konaklamasından dolayı "Kuş Oteli" olarak nitelendirilen lagün, kıyılarında yeni bir türü daha misafir etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcileri, fotoğrafçıları ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını belirtti.

Oral, "Hersek Lagünü, sadece bölgemizin değil ülkemizin de en önemli sulak alanı olma yolunda ilerliyor." ifadesini kullandı.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise Hersek Lagünü'nün göl, deniz, bataklık, çayır, orman gibi ekosistemlerden oluştuğunu bildirdi.

Flora ve fauna zenginliğiyle dikkati çeken lagünün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer aldığı bilgisini veren Bülbül, şunları kaydetti:

"Lagün, yerleşik kuşların olduğu kadar göçmen kuşların da beslenme barınma ve üreme ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Düzenli olarak yapılan gözlem çalışmalarıyla kuş çeşitliliği artmakta, alan, yurt içi ve yurt dışı kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir. Son çalışmada lagün kıyısındaki çalılıklarda gözlenen çulhagiller familyasından çulha kuşu ile Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 233'e çıkmıştır. Bu sayı da Türkiye sınırları içinde gözlenen 470 civarındaki kuş türünün yarısına yakındır."

Kış aylarında, aşırı soğuk havalar ve buzlanmadan etkilenen su kuşlarının, Kuzey Avrupa'dan güney bölgelere indiğini aktaran Bülbül, bunlardan bazılarının Hersek Lagünü'nde konakladığını vurguladı.

Lagünün, beslenme ve barınma bakımından çok elverişli bir sulak alan olduğuna işaret eden Bülbül, "Lagünün güneybatı kıyısındaki tuzcul bataklık bitkileri arasında 2010 yılı şubat ayı başlarında görülen baykuşgiller familyasından kır baykuşu tam 11 yıl sonra yine aynı bölgede gözlenip kayıtlara geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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