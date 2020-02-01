  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Yamaç paraşütü pilotları 'Koronavirüs'üne karşı maskeyle uçuyor

Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan pilotlar, turistle birlikte yaptıkları atlayış sırasında maske takarak önlem almaya çalışıyor
Yamaç paraşütü pilotları 'Koronavirüs'üne karşı maskeyle uçuyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, dünyanın her yerinden turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Beyaz travertenlerde gezerek sıcak suyun keyfini yaşayan turistler, daha sonra adrenalin yaşamak için Pamukkale üzerinde yamaç paraşütüne biniyor. Yaklaşık 450 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'nden yamaç paraşütü pilotlarıyla tandem (çiftli) atlayış yapan turistler, havadan beyaz travertenleri görme fırsatı buluyor. Pamukkale'yi görmeye gelen turistlerin en başında ve yoğun olarak Çinli turistler bulunuyor. Yamaç paraşütüne binen turistlerin başında da yine en çok Çinli turistler yer alıyor. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte Pamukkale'ye Çinli turistlerin turlarının iptal olduğu öğrenildi.

Çin'den yayılan ve dünyaya korku salan 'koronavirüs' nedeniyle Pamukkale'de uçuş yapan yamaç paraşütü pilotları da kendi önlemini aldı. Pilotlar tandem uçuş öncesi maskelerini yüzlerine takıyor, uçuş boyunca da çıkarmıyor. Turistleri taşıyan yamaç paraşütü pilotları, kendilerini virüsten korumak için uçarken bile maske takarak önlem almaya çalışıyor.

'ÖNLEMİ MASKE TAKARAK ALIYORUZ'

Yamaç Paraşütü pilotu Yusuf Doğu Bozdağ, Çinli turistlerin Pamukkale ve Denizli'ye yoğun ilgi gösterdiğini belirtip, "Şu an onların ülkesindeki salgın nedeniyle tüm dünyada 'koronavirüs' korkusu yaşanıyor. Biz de gereken önlemlerimizi maske takarak alıyoruz" dedi.

Maske takarak uçuş yapan pilot Tayfur Birgili, 'koronavirüs'ten korumaya çalıştıklarını ifade ederek, "Maskeleri takıp daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Kış mevsimi nedeniyle Çinli turist sayısı azaldı. Şu an ülkemizde bu hastalığa rastlanmadı ama biz tedbiri elden bırakmıyoruz" diye konuştu.

'ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ'

Çinli turistlerin yamaç paraşütü uçuşu yapmayı çok sevdiğini kaydeden pilot Mustafa Şimşek ise, "Çin'de virüs nedeniyle salgın var. Türk Hava Yolları da seferleri durdurdu. Biz de pilotlar olarak kendi çapımızda maske takarak önlem alıyoruz. Yamaç paraşütü uçuşu yaparken can güvenliğimiz için önlemlerimizi alıyoruz. Bu olaylar sonrası artık bir önlem daha almak zorundayız. Uçuş yaparken maske takmamız gerekiyor" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı01 Şubat 2020 Cumartesi 10:20
  • Sağlık Bakanı Koca: Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı01 Şubat 2020 Cumartesi 09:43
  • ‘Koronavirüs’ten nasıl korunulur? İşte hayat kurtaran önlemler01 Şubat 2020 Cumartesi 09:06
  • İsrail Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu01 Şubat 2020 Cumartesi 08:53
  • Çin’de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı01 Şubat 2020 Cumartesi 08:50
  • İtalya'da hükümet, koronavirüs için acil durum ilan etti01 Şubat 2020 Cumartesi 08:48
  • Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı01 Şubat 2020 Cumartesi 08:47
  • Çin'de koronavirüs salgınına son 24 saatte 46 kurban01 Şubat 2020 Cumartesi 08:45
  • Adana'da korkunç olay!01 Şubat 2020 Cumartesi 08:44
  • 'Koca Yusuf' bu kez Vuhan'dan havalandı01 Şubat 2020 Cumartesi 08:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti