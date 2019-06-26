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Yamaç paraşütünde Türkiye rekoru

Yamaç paraşütünde Türkiye rekoru kırıldı. Rekoru, Ayaş’tan uçmaya başlayan Merve Gülşah Arslan Konya’ya iniş yaparak gerçekleştirdi.
Yamaç paraşütünde Türkiye rekoru

THK Ankara Sportif Havacılık Kulübü - Rüzgar Havacılığının hocası THK personeli Merve Gülşah Arslan tarafından 23 Haziran'da Ayaş Kumludoruk tepesinden kalkış yapılarak, 193.3 km'lik bir uçuşla Konya'ya iniş yaptı.

Eski rekor yine Ayaş'tan 02.07.2018 tarihinde 183.4 km uçuşla Gamze Erdoğmuş'a aitti. Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş da sporcuları tebrik ederek, “Öncelikle Merve Gülşah Arslan ve Gamze Erdoğmuş olmak üzere tüm sporcu arkadaşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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