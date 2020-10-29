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Yamula Barajı'nda 1400 ton somon üretildi

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Yamula Barajı'nda yılın ilk 10 ayında 1400 ton somon balığı üretildiğini açıkladı.
Yamula Barajı'nda 1400 ton somon üretildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’nda balık üretimi yapan işletmeleri ziyaret etti. Yamula Barajı’nda tekneyle gezen Şahin, tesisleri inceledi. Yamula Barajı'nda 16 işletmenin bulunduğunu söyleyen Şahin, "2019 yılında 193 ton, 2020 yılında 1400 ton somon balığı üretimi gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda üretimin 2 bin 500 tona çıkarılması için gerekli planlamalar yapılmış olup, konuyla ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bilindiği üzere bakanlığımızın 2023 yılı su ürünleri ihracat hedefi olan 1 milyar dolara, daha 2019 yılı sonunda ulaşıldığı için, 2023 yılı ülke hedefi 2 milyar dolara revize edilmiştir. Bu hedefe ulaşmada ‘Türk Somonu’nun doğuşuna katkı sağlayan Kayseri, ‘Türk Somonu’ markasının anıldığı şehir olarak, ülkemiz toplam su ürünleri üretimine sürekli yaptığı katkılarla lokomotif kent olmaya devam edecektir" dedi.

Yamula Barajı'nda üretilen balıklar iç piyasaya sunuluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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