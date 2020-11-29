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Yan bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Kayseri'de, 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada T.T. (20) sol omzundan yaralandı. Olayın şüphelisi D.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yan bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi, Özcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.T. ile D.Ö. arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü tartışmaya çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda D.Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla T.T.'yi sol omzundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan T.T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın şüphelisi D.Ö. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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