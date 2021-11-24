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Yanan depoda yaralı bulundu

BOLU'da, 5 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında itfaiye ekiplerinin yaralı ve dumandan etkilenmiş halde bulduğu apartman sakini Erdal Daldal (42), tedaviye alındı.
Yanan depoda yaralı bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan giriş kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından apartmanda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekipler apartmanın deposunda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri inceleme yapmak için el fenerleriyle depoya girdi. Depoda kan izlerinin olduğunu gören ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İtfaiye ekipleri, apartman sakini Erdal Daldal'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen ve kollarında cam kesikleri olduğu görülen Daldal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Erdal Daldal’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erdal Daldal’ın eşinin olay sırasında iş görüşmesine gittiği ve 1’i bebek 2 çocuğunu komşularına bıraktığı öğrenildi. Komşuları tarafından ambulansa götürülen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Erdal Daldal'ın depoda hangi amaçla bulunduğu belirlemeye çalışılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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