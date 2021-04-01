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Yanan evde bayılan kadını, komşuları kapıyı kırarak kurtardı

ANTALYA'da tek katlı evde çıkan yangın sırasında bayılan Güllü Asamaka (37), vatandaşların kapıyı kırıp girmesiyle kurtarıldı.
Yanan evde bayılan kadını, komşuları kapıyı kırarak kurtardı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6117 Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Güllü Asamaka’nın tek başına yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAPIYI KIRIP ÇIKARDILAR

Güllü Asamaka'nın evde olduğunu öğrenen komşulardan Bora Karakeçeli ve Murat Torun, kapıyı kırarak eve girdi. Karakeçeli ve Torun, yerde baygın yatan Asamaka'yı dışarı çıkarttı. Asamaka ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

'BAYGIN YERDE YATIYORDU'

Yangın anında alevler içindeki eve giren ve Asamaka'yı kurtaran Bora Karakeçili, "Kadını alevlerin içinde görünce önce camları kırdım, su hortumu alıp içeriye tuttum. Yerde yattığını görünce de son çare kapıyı kırarak içeriye girdim ve sırtlayarak arkadaşla beraber yolun ortasına getirdik” dedi.

'ARKADAŞI GÖRÜNCE BEN DE EVE GİRDİM'

Arkadaşı Karakeçili ile beraber eve giren Murat Torun ise "Kadın yanan evde yerde yatıyordu. Arkadaş çıkarmaya çalışıyordu, onu görünce ben de gidip yardım ettim. Ambulansı aradık. Kadını kurtaracağımız zaman ‘İçeride biri var’ dedi, itfaiye gelip araştırdı ama evde başka kimse yokmuş” diye konuştu. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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