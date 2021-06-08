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Yanan evdeki patlamalar mahalleliyi sokağa döktü

ANTALYA'da 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında meydana gelen patlama, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Patlama sırasında evin bir duvarı ve demir korkuluklar kırılırken, daire sahibi Raşit Evren A. (41) yaralandı.
Yanan evdeki patlamalar mahalleliyi sokağa döktü

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2267 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında tek başına yaşayan Raşit Evren A.’nın evinde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler arasında kalan ve elbiseleri tutuşan Raşit Evren A., güçlükle dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Raşit Evren A.'ya, vatandaşlar su ve buz tedavisi uyguladı.

DEMİR KORKULUKLAR FIRLADI

Yangın kısa sürede tüm daireye yayılırken, oluşan duman ise tüm binayı sardı. Yangınla birlikte meydana gelen patlamadan dolayı evin dışında yer alan demir korkuluklar bahçe duvarının üzerine fırladı. Yangın ve patlama seslerinden korkan bina sakinleri kendilerini dışarıya attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Raşit Evren A., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında Raşit Evren A.'nın evindeki eşyalar tamamıyla zarar görürken, apartmanın 1 ve 2'nci katında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenin belirlemek için çalışma başlatıldı.

'OTURAN KİŞİ SORUNLU'

Yangını gören ve olay yerine gelen Yasin Arıkan, "10 yıldır burada oturuyorum. Burada oturan kişi sorunlu biri, polis ekipleri sürekli alıyor ancak gidip, geliyor. Buradaki kişilerin can güvenliği tehlikede, kendi evini kendi kundakladı. Yazık gerçekten çok yazık. Yangın her yere sıçradı" dedi.

3 aydır yanan dairede oturan kişi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Nazmiye İnal ise "Bütün komşular buna şahit. Biz herkesi arıyoruz. Gelip konuşuyorlar. Ben köyden geldim. Kapının önünde fasülye ayıklıyordum. Bir patlama duydum. Çantamı alıp dışarıya çıkmam bir oldu" diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Ahmet Taşkın da, "Ben evde uzanıp televizyon izliyordum. Birden patlama sesi geldi, sesle aniden irkildim. Evde oturan arkadaş yaralı şekilde buradaydı, ambulans gelip götürdü" dedi.

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