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Yanan evden kaçarken, başını çarparak yaralandı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında, alevlerin arasından kurtulmaya çalışan M.Ç., başını çarparak yaralandı.
Yanan evden kaçarken, başını çarparak yaralandı

İlçeye bağlı Gaziler Mahallesi 1888 Sokak'ta M.Ç.’nin oturduğu evde yangın çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında panik içerisinde dışarı çıkmaya çalışan M.Ç., başını çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, diğer evlere sıçramadan yangını söndürdü. Başından yaralanan M.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Polis, yangıla ilgili soruşturma başlattı.

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