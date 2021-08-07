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Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli hızla atıldı
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli hızla atıldı
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli hızla atıldı
07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:22
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.