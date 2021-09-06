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Yanan gecekonduya mahalle sakinleri kova ve hortumlarla müdahale etti

ANTALYA'da E.Ç. (14), gecekonduda tek başına kaldığı sırada çakmakla oynarken çıkan yangında evin yanmasına neden oldu.
Yanan gecekonduya mahalle sakinleri kova ve hortumlarla müdahale etti

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6110 sokak üzerinde yer alan gecekonduda meydana geldi. Arkadaşının motosikletini tamir etmek için yeğeninin evinde bulunan Tevfik Hamun, akşam yemeğini yemek için evine gitti. Bu esnada tek başına kalan yeğeni E.Ç.'ye, evde oturmasını, gelirken kendisine de yemek getireceğini söyledi. Hamun ayrıldıktan sonra iddiaya göre evde çakmakla oynadığı iddia edilen yeğeni E.Ç., ‘Ev yanıyor’ diye bağırmaya başladı. E.Ç.'nin bağırdığını ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ HORTUM VE KOVALARLA MÜDAHALE ETTİ

Bu esnada toplanan mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden dayanışma örneği göstererek hortum ve ellerine geçirdikleri kovalarla alevlere müdahale etti. Mahallenin gençleri, gecekondunun duvarlarına çıkarak yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Tomşuları da evinden uzattığı hortumla alevlere su sıktı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle beraber yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.

Tevfik Hamun, akşam yemeği için evine gittikten 5 dakika sonra yeğeninin ‘Ev yanıyor’ diye bağırmaya başladığını belirterek, "Arkadaşımızın motorunu tamir etmek için evde oturuyorduk. Yeğenim içeride oturuyordu. Ben de kendisine 'Kardeşim sen otur, eve yemek yemeye gidip geleceğim. Gelirken sana da yemek getireceğim' dedim. Eve gidip sofraya oturduktan 5 dakika sonra ‘Abi yanıyor’ diye bağırmaya başladı. Çakmakla filan oynadı herhalde ev yandı. Bu şekilde kullanılamaz hale geldi. Ev yanarak hayalleri bitirdi. 5 dakika sürmedi yangının çıkması" dedi.

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