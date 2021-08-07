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Yanan orman alanları ağaçlandırılırken doğal bitki örtüsü dikkate alınıyor

Geniş alanlarda sulama sürdürülebilir bir şekilde yapılamayacağından, sulama isteyen meyveli ağaçlar her yerde tercih edilmiyor.
Yanan orman alanları ağaçlandırılırken doğal bitki örtüsü dikkate alınıyor

Türkiye'de yanan orman alanları ağaçlandırılırken bir yandan bölgenin mevcut bitki örtüsü ve ağaç türleri dikkate alınıyor, diğer yandan yerleşim yerlerine yakın alanlara yerel halkın da faydalanabilmesi amacıyla ceviz, badem, zeytin, Antep fıstığı gibi ağaçlar dikiliyor.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin arazi varlığından yüzde 31'i tarım, yüzde 29'u orman, yüzde 18,5'i mera, yüzde 20'si iskan (yerleşim), kayalık, bataklık, bozkır ve yüzde 1,5'i su alanları olarak kullanılıyor.

Ülke topraklarının yüzde 29'unu kaplayan orman alanlarının bir kısmı bozuk ve açıklık vasfındaki ormanlardan oluşuyor, bu alanların da verimli orman haline getirilmesi önceliklendiriliyor.

OGM, bu kapsamda 2003'ten bu yana 5,5 milyon hektar alanda çalışma yaparak, 5,3 milyar fidanı ekim ve dikim yoluyla toprakla buluşturdu.

Ağaçlandırmada tabiatı taklit çalışması yapıldı. Bir bölgenin doğal bitki örtüsü ne ise o bitkilerle ağaçlandırılması sağlandı. Türkiye'nin orman alanlarından yüzde 51'i kızılçam, karaçam ve sarıçam ağaçlarından oluşuyor. Bozuk orman alanları ve yanan yerler ağaçlandırılırken bu husus dikkate alındı. Mevcut ormanlar doğal iklim şartlarında gelişip büyüdüğünden yeni dikilen fidanların da aynı şekilde büyümesi öngörülüyor.

Geniş alanlarda sulama sürdürülebilir bir şekilde yapılamıyor. Meyveli türler, sulama isteyen ağaç çeşidi olduğundan her yerde tercih edilmiyor. Bununla birlikte ormanlarda doğal ortamda, yabani zeytin, fıstıkçamı, kuşburnu, ahlat, kızılcık, keçiboynuzu, alıç, yaban mersini gibi birçok yabanıl meyveli türler yer alıyor.

Son dönemde orman alanlarında yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarında özellikle yerleşim yerlerine yakın bölgelerde mahalli halkın faydalanması ve gelir seviyelerinin artırılması amacıyla ceviz, badem, zeytin, Antep fıstığı, ahlat, kuşburnu, keçiboynuzu gibi meyveli türler de dikiliyor.

Son 10 yılda 40 milyon meyveli orman ağacı dikildi
Son 10 yılda, 12 milyon adedi badem, 8 milyon adedi ceviz ve 3 milyon adedi zeytin olmak üzere, toplamda yaklaşık 40 milyon meyveli orman ağacı fidanı dikildi.

Yanan alanlar yeniden ağaçlandırılırken yangına dirençli yeni ormanlar oluşturmak amacıyla asgari yüzde 30 yapraklı ağaç türleri tercih ediliyor. Bu türler arasında ceviz, badem, zeytin gibi meyveli ağaçlar da yer alıyor. Yanan alanlara meyveli tür dikimi yapılırken blok alan oluşmamasına özen gösteriliyor. Yerleşim yerleri ile orman alanları arasında şeritler halinde meyveli tür dikimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca yanan orman alanlarında yol kenarlarına ve dere içlerine de meyveli tür dikimi yapılıyor.

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