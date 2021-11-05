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Yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına 11 Kasım'da başlanacak

Orman Genel Müdürü Karacabey,bu yıl meydana gelen orman yangınlarının verdiği hasarı en kısa sürede telafi edeceklerini belirterek, "Bu yıl özellikle orman yangınına maruz kalmış sahalarda 11 Kasım'da fidan dikme etkinliği yapalım istedik." dedi.
Yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına 11 Kasım'da başlanacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım fidan dikme etkinliğini 2019'da Geleceğe Nefes Kampanyası ile başlattıklarını söyledi.

Fidan dikme kampanyasının ilk düzenlendiği yıl rekor kırıldığını anımsatan Karacabey, "O yıl, tek noktada en fazla fidan dikme rekorunu kırdık. Ayrıca bir saat içinde 303 bin 150 fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik." diye konuştu.

Karacabey, geçen yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle sahalarda fidan dikim etkinliği yapılamadığını ancak 40 ülkede fidanların toprakla buluşturulduğunu hatırlattı.

Bu yıl dünya genelinde meydana gelen orman yangınlarının büyük hasarlara yol açtığına dikkati çeken Karacabey, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkede bu yıl meydana gelen orman yangınlarının verdiği hasarı en kısa sürede telafi edeceğiz. Hasar gören alanların telafisi için bu yıl özellikle orman yangınına maruz kalmış sahalarda 11 Kasım'da fidan dikme etkinliği yapalım istedik. Yine aynı şekilde birçok ülkeyle Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar dikeceğiz. Özellikle Hatay'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgede yanan sahalar başta olmak üzere 81 il ve tüm ilçelerimizde fidan dikme etkinliklerini vatandaşlarımızla gerçekleştireceğiz."

"Elimizde yeteri kadar fidanımız var"

Karacabey, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Bu yıl her vatandaşımız için 3 ve toplamda 252 milyon fidan dikilecek." ifadesini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şu anda toprak tam olarak fidan dikimine uygun hale gelmediği için henüz başlamadık ama yağmurlar yağdığında arazi şartları uygun olduğunda fidan dikimine başlayacağız. Tüm ülkede sene sonunda kadar 252 milyonun çok çok üzerinde fidan dikimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fidan sıkıntımız da yok. OGM olarak kendi fidanlıklarımız var ve buralarda yetiştiriyoruz. Elimizde yeteri kadar fidanımız var."

Kaynak: Haber Kaynağı
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