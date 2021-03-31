Yanan otomobili damacana suyla söndürdüler

KARAMAN'da seyir halindeki otomobil, motor kısmında elektrik aksamı kaynaklı alev aldı. Yoldan geçen sürücülerden biri aracındaki damacana suyla, bir başka sürücü de yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.