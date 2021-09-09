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Yanan pazar yerinin yenisi yapılacak 

Edirne'nin Keşin İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli köyü sahilinde çıkan yangında iş yeri zarar gören esnafa seslenerek, "Kimse merak etmesin, seneye yeni pazar yerimiz olacak" dedi.
Yanan pazar yerinin yenisi yapılacak 

Keşan'da, Saros Körfezi kıyısında bulunan Erikli köyü sahilindeki pazar yerinde 5 Eylül'de çıkan yangın nedeniyle 9 baraka yandı. Esnafı ziyaret eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kooperatif çatısı altında yaklaşık 30 iş yerinin bulunduğunu belirterek, "Söz konusu alanda elektrik kontağından yangın oluştu. Sebebi 30 yıldır bir direkten elektrik alınması. Şahıslar adına olan bir elektrik. Bu alan belediyenin organizasyonluğunda değil. Ancak sorun hepimizin sorunu. Yangın çıkmadan 15 gün önce bir toplantı yaptık. 2 yıldır, göreve geldiğim süreden beri oranın yenilenmesi için bir araya geldik. Ya yerinde ya da başka bir yere düzenlenmesi için bir planlamamızı yapmıştık. Yeni bir pazar yeri, iş yerleri yapılacak" dedi.

'ESNAFIMIZIN ACILARINI PAYLAŞACAĞIZ'

Yangında can kaybının olmamasının tek olumlu taraf olduğunu ifade eden Helvacıoğlu "Yangının ilk dakikalarında belediye başkan yardımcılarımız Yakup Balcı ve Bülent Günsal, olay yerindeydiler. Muhalefet gibi akşam üzeri gitmedik. Yangın aracımız Road Fire ile anında müdahale ettik. İş yerlerimizde plastik ürünler satılıyor. Alevler bir anda büyüdü. İtfaiyemiz konusunda eleştiri kabul etmiyoruz. Fotoğraf çektirerek, 'Ben belediyeye nasıl çamur atarım' derdinde olan muhalefetin doğru yapmadığını düşünüyorum. Sadece 'Fotoğraf çektirerek yanındayız' demekle olmuyor. Siyaset böyle yapılmaz. Hem devlet hem belediye kanadından acılarının sarılacağını söyledik, yanlarında olduk. Erikli esnafının da katkılarıyla, yardım kampanyalarıyla esnafımızın acılarını paylaşacağız. Tabii ki üzgünüz, tüm esnafımıza geçmiş olsun. Merak etmesinler belediyenin çorbada tuzu olacak" diye konuştu. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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