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Yandaki inşaat nedeniyle otoparkında göçük oluşan 3 katlı apartman tahliye edildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde yandaki inşaat çalışması sırasında temelinde hasar oluşan 3 katlı ve 16 daireli binada oturanlar tahliye edildi.
Yandaki inşaat nedeniyle otoparkında göçük oluşan 3 katlı apartman tahliye edildi

Olay, saat 02.00 sularında Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1806'ncı sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan 3 katlı Rüştü Yıldız Apartmanı sakinleri gece duydukları gürültüyle uyandı. Sesleri duyan apartman sakinleri ve komşular, binanın çevresini kontrol etti. Apartmanın otopark kısmında yaklaşık 20 metrelik göçük oluştuğunu görenler, binayı tahliye ederek 155'e ve AFAD'a ihbarda bulundu. İhbar üzerine, olay yerine belediye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, apartman sakinlerinden bir kısmını misafirhanelere götürdü. Geceyi sokakta geçiren bazı apartman sakinleri ise akrabalarında kalacaklarını belirtti.

"BİR KERE DAHA YIKILMIŞTI"

Apartman sakinlerinden Uğur İcik, saat 02.00 sularında gürültü ile uyandıklarını ifade ederek, "Zaten burası önceden bir kere daha yıkılmıştı. Yine aynı alttaki inşaattan dolayı göçük oluştu. Mamak Belediyesi'nden ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler binaya girebilirsiniz dedi. Şu an herkes evlerine döndü. İllaki tedirgin oluyoruz, can taşıyoruz sonuçta. Biz de yetkililerden yarın tam bir bilgi alıp ona göre girip girmeyeceğiz. Binadaki bazı kişileri Mamak Belediyesi misafirhanelere götürdü, bazıları da akrabalarına gitti" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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