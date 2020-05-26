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Yangın çıkan evde önce Türk bayrağını kurtardı

Kırklareli'nde iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye eri, binanın dış kısmındaki merdiven korkuluklarında bulunan Türk bayrağını itfaiye aracına bıraktıktan sonra söndürme işlemine devam etti.
Yangın çıkan evde önce Türk bayrağını kurtardı

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta bir binadan alevlerin yükseldiğini gören bekçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yanan evin yanındaki üç katlı binanın sakinleri de tahliye edildi.

TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE ÇALIŞMASINI YARIDA KESTİ

Yangın esnasında metruk binanın dış kısmındaki merdiven korkuluklarında bulunan Türk bayrağını gören itfaiye eri, çalışmasını yarıda keserek bayrağı bulunduğu yerden aldı. 

İtfaiye eri, Türk bayrağını itfaiye aracına bıraktıktan sonra söndürme işlemine devam etti.

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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