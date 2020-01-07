Yangın dünyayı tehdit ediyor

Avustralya’da bir haftadır devam eden orman yangınları 19.8 milyon dönüm araziyle birlikte 1 milyara yakın hayvanı yok etti. 25 kişinin ölümüne yol açan ateş duvarı küresel ısınma tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Avustralya’yı cehenneme çeviren ve uzaydan bile görülebilen yangın en büyük zararı vahşi doğaya veriyor. Vahşi doğa uzmanlarına göre 1 milyara yakın memeli hayvan, kuş ve sürüngen son haftalarda telef oldu. Yangından kaçmaya çalışan kanguru ve koalaların görüntüleri yürek burkuyor. Yeni Güney Galler eyaletinin orta-kuzay yakasındaki koala nüfusunun üçte birine tekabül eden en az 8000 koala dört aydan kısa sürede öldü. Yaşam alanlarının da yaklaşık üçte biri yok oldu.

Bu yüzden uzmanlar, koala soyunun kurtarılamayabileceği görüşünde. Ülke genelinde 19.8 milyon dönüm arazi küle dönerken daha trajik olan burada yaşayan hayvanların açıkta kalması oldu. “Yangınlar devam ediyor ve daha aylarca yanacak” vurgusu yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, daha fazla kaynak ayırmak gerekirse temin edileceğinin altını çizdi.

Şiddetli eleştirilere maruz kalan Avustralya hükümeti yangından etkilenen yerler için 1.4 milyar dolarlık bir fon ayırdı. Öte yandan yaşam alanlarını kaybeden hayvanlar için uluslararası yardım çağrıları yapılıyor. Kuru ve sıcak havanın önümüzdeki günlerde yeniden dönecek olması iyimserliğe imkan tanımıyor. Kanguru Adası’nda sayıları 50 bin olduğu belirtilen kanguruların bile neslinin tehlikeye girdiği belirtiliyor. Kanguru Adası’nda önümüzdeki günlerde çok sayıda kanguru ve koala için ekstra sığınaklar yapılması gerekiyor. Bu arada Yeni Güney Galler eyaletinde 31 Aralık’ta kaybolduğu bildirilen 71 yaşındaki bir adamın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25’e yükseldi. Yağmur ve serin rüzgarın Yeni Güney Galler Eyaleti genelinde az da olsa etkili olduğunu belirten yetkililer, Perşembe günü hava koşullarının yeniden kötüleşeceğini aktardı. Yetkililer ayrıca, Victoria ve Yeni Güney Galler’de devam eden büyük çaplı yangınların bir araya gelerek “mega alev” oluşturabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Avustralyalı yetkililer yangınların sürmesinin tüm dünya iklimi üzerinde de etkisi olabileceğini belirtiyor.