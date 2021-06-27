Yangın kontrol altına alındı: Bir şehidimiz var

Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Yangın şu an itibarıyla kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi. Söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Genel Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangının, yaklaşık 25 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edildi.

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 7 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangının yaklaşık 25 hektarlık orman alanında etkili olduğu belirtildi.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Alevlerin arasında kalan bir orman işçisi hayatını kaybetti

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Pamucak mevkisinde alevlerin arasında kalan işçilerden birisi yaşamını yitirdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden işçinin, Beldibi Yangın Söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir (34) olduğu belirtildi.

Görkem Hasdemir'in yangına ilk müdahale eden 6 kişilik ekipte görevli olduğu kaydedilen açıklamada, rüzgarın ters dönmesiyle işçilerin alevler arasında kaldıkları bildirildi.

Açıklamada, bölgeden 5 işçinin kaçmayı başardığı, Hasdemir'in alevlerin arasından çıkamadığı ifade edildi.

Hasdemir'in cenazesi ormanlık alandan alınarak Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve iki çocuk babası Hasdemir'in yarın Köyceğiz ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Köyceğiz'de yaşayan Hasdemir'in yangın sezonu süresince Marmaris'teki ilk müdahale ekibinde görev yaptığı öğrenildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor." dedi.

Bu arada her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu. İlçe sakinlerinin yanı sıra plajlardaki yerli ve yabancı turistler, söndürme çalışmalarını kaygıyla izliyor.

Orman Genel Müdürlüğünün twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var! #Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın."

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da hayatını kaybeden işçinin, Beldibi Yangın Söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir (38) olduğu belirtildi.

Görkem Hasdemir'in yangına ilk müdahale eden 6 kişilik ekipte görevli olduğu aktarılan açıklamada, rüzgarın ters dönmesiyle işçilerin alevler arasında kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, bölgeden 5 işçinin kaçmayı başardığı, Hasdemir'in alevlerin arasından çıkamadığı bildirildi.

Hasdemir'in evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ederken, görevi başında şehit düşen Orman Genel Müdürlüğü personelimiz Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Orman yangınına müdahale için giden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracının otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkez ilçe Menteşe'den Marmaris'teki orman yangınına müdahale etmek amacıyla yola çıkan itfaiye araçlarından birisi, Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta 34 SG 7789 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada itfaiye aracı kaldırıma çıkarken otomobil metrelerce sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 itfaiye eri ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.