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Yangın Söndürme Hizmeti Devam Ediyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden yangınların önüne geçmek için su tankeri ve personel desteğiyle söndürme çalışmalarına katkı sunduklarını belirtti.
Yangın Söndürme Hizmeti Devam Ediyor

Keçiören Belediyesi, Ege ve Akdeniz’de artan yangın vakalarının ardından bölgede bulunan vatandaşlara muhtelif insani yardım malzemeleri göndererek hizmet vermeyi sürdürüyor. Öte yandan da yangınların devam ettiği bölgelere gönderilen su tankeri ve personel hizmetiyle yaraların sarılması için seferber olmaya devam ediyor. 

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Devletin ve milletin el ele vererek ormanlara sahip çıkmaya devam ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,  “Yangında sadece ağaçlar değil insanlarımız, bitkilerimiz hayvanlarımız, kuşlarımız yanıyor. Yangın bölgelerimize maddi ve manevi her türlü destekte bulunmaya devam ediyoruz. Yangın söndürme çalışmalarındaki seferberliğimize ise devam ediyoruz.  

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Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde 500 bin fidanı temin ederek yanan yerlere dikilmek göndereceğiz. Ciğerlerimizi yeniden onarmak için milletimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla seferberliğimizi sürdürüyoruz. İnşallah yangınlar bir an önce söndürülür. Biz de Keçiören Belediyesi olarak milletimizle ve zarar gören vatandaşlarımızla el ele vererek doğamıza verilen tahribatı telafi edeceğiz.” dedi.

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