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Yangın ve boğulmalara karşı uyarı

Ankara İtfaiyesi, yaz ayları ve normalleşme sürecinin başlamasını da dikkate alarak Kurban Bayramı öncesi Başkentlileri olası yangın ve boğulma tehlikesine karşı uyardı. 
Yangın ve boğulmalara karşı uyarı

Bayram tatilinde piknik alanlarında mangal yakanlar kadar göl, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen vatandaşları dikkatli olmaya çağıran İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Kurban Bayramında Ankara dışına çıkacak olan vatandaşlara ev ve iş yerlerindeki elektrik şalterleri ile su ve doğalgaz vanalarını kapatmaları uyarısında da bulundu.

 Kurban Bayramı’nda üzücü haberler almamak için vatandaşların hassasiyet göstermesini isteyen İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, yere atılan ve toplanmayan kibrit, sigara ve cam kırıklarının da yangına davetiye çıkardığı uyarısında bulunarak, şöyle konuştu:
“Vatandaşların mangal ateşlerini söndürmeden bulundukları yerden ayrılmaları büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda vatandaşların mangaldan kalan kirli atıklarını da toplamaları gerekiyor. Cam kırıkları, güneşin direkt mercek etkisi yapması sonucu yangın çıkarabiliyor. Bu önemli bir uyarı lütfen dikkat etsinler. Gidilen o piknikler trajediye dönüşmesin.” 

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BİR UYARI DA ANKARA DIŞINA ÇIKACAK OLANLARA

Kurumlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Ankara dışına çıkacak olanlar ile ev ve iş yerleri olanlara da şu hatırlatmada bulundu:
“Tatile gitmek için evlerinden uzaklaşan vatandaşlarımız var. Bunlar da giderken prizleri kontrol etsinler, elektriği tamamen kapatsınlar. Doğalgaz ile su vanalarını da kesinlikle kapatsınlar. Sonrasında istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalmasınlar.”

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“ANKARA’DAKİ BARAJ, GÖL, GÖLET VE AKARSULAR YÜZMEYE UYGUN DEĞİL, GİRİLMESİ YASAK”

 Bir diğer uyarıyı da Başkent’teki baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerinde serinlemek isteyen vatandaşlara yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şöyle konuştu: “Havaların ısınmasıyla birlikte hem yangınlarımızda hem de boğulma vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle pandemiden sonra vatandaşlarımızın havanın ısınmasıyla birlikte mesire alanlarına çok yoğun bir şekilde gideceklerini düşünüyoruz. Mesire alanlarına gidildiğinde özellikle gölet ve barajların olduğu yerlerde suya girilmemesi gerektiğini ve yasak olduğunu bilsinler. Herhangi bir boğulma vakası olursa eğitim almamış kimselerin de müdahale etmemesi gerekiyor. Gittiğimiz bazı vakalarda kurtarmaya girenler de boğuluyor.”
 

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