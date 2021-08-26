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Yangın ve sel bölgelerindeki 24 bini aşkın kişiye psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan 'kırmızı yelekliler', yangın ve sel felaketlerinin yaşandığı 12 ildeki 24 bin 360 kişiye psikososyal destek sağladı.
Yangın ve sel bölgelerindeki 24 bini aşkın kişiye psikososyal destek

Türkiye’de haziran ve ağustos aylarında güneyinde yangın, kuzeyinde ise sel felaketi yaşandı. Yangın ve selin izleri silinirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre afetlerin yaşandığı bölgelerde psikososyal destek hizmetini koordine ediyor. Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan kırmızı yelekli psikososyal destek ekipleri sahaya inerek vatandaşların yardımına koştu. Bu kapsamda 1501 kırmızı yelekli, yangın ve sellerin yaşandığı Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla, Isparta, Aydın, Artvin, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afetten etkilenen 24 bin 360 kişiye ulaşarak psikososyal destek sağladı.

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AKTARILAN DESTEK TUTARI 105,9 MİLYONA ULAŞTI

Bakanlık ayrıca gerçekleşen doğal afetlerin ardından vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla afetlerin yaşandığı illere kaynak aktarımında bulundu. Bu kapsamda bakanlık ilk olarak Rize ve Artvin’de yaşanan sel felaketinde Artvin'e 5 milyon TL, Rize'ye 1 milyon TL kaynak aktardı. Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında ise Adana’ya 4,5 milyon TL, Antalya’ya 31 milyon TL, Mersin'e 2,4 milyon TL, Muğla’ya 9,5 milyon TL, Osmaniye’ye 2 milyon TL, Isparta'ya 500 bin TL destek sağladı. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 35 milyon TL, Sinop'a 13 milyon TL, Bartın'a 2 milyon TL destek aktarıldı. Bakanlığın afetler sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için aktardığı nakdi destek tutarı toplamda 105 milyon 900 bin TL’ye ulaştı.
 

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