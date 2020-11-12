Yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri, 150 günlük yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evdeki yangına müdahale ederken kalp krizi geçirip, hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki itfaiye eri Uğur Çetin, doktorların müdahalesine rağmen 150 gün sonra yaşamını yitirdi.

Efeler Mahallesi 2288 Sokak'taki 5 katlı apartmanın ikinci katında, geçen 15 Haziran'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye aracının yanında destek ekip olarak bekleyen itfaiye erlerinden evli ve 1 çocuk babası Uğur Çetin, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çetin'e ilk müdahaleyi yapan meslektaşları, olay yerinde bekleyen 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetin'in duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, buradan da Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Durumu ağır olan Çetin, 2 ay önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Orada özel bir bakım ünitesine bağlanarak tedavisine devam edilen Çetin'i, eşi Pervin Çetin bir an olsun yalnız bırakmadı. Durumu bugün sabaha karşı daha da ağırlaşan Çetin, 150 günlük yaşam mücadelesini, doktorların müdahalesine rağmen kaybetti. Çetin'in ölümü ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.