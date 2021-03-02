Yangında binada mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında dumanla kaplanan binanın üst skatında mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Akşam saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi 142. Sokak’taki 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. İsmail Tepe’ye ait evde bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri dumanla kaplanan binanın üst katında mahsur kalan kadını itfaiye merdiveni ile indirilerek kurtarıldı. Yangın ise diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

İsmail Tepe'nin oğlu İbrahim Tepe, "Evimiz sobalı doğalgazlı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum ama eve geldiğimde baca kısmında kor ateş vardı. Yangının neden çıktığı itfaiye raporuyla ortaya çıkacak, bilemiyorum.” dedi.

Yangında ev hasar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.