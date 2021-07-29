Yangında can kaybı artıyor! Bakan Pakdemirli açıkladı

Antalya Manavgat'ta dün üç noktada başlayan orman yangınları ile ilgili Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den peş peşe son dakika açıklamaları geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

13 ilde 41 orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda araçla müdahale sürüyor.

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Manavgat'taki yangınla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir." denildi.

ADANA'DAKI ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE İLE KIZINI AFAD KURTARDI

Öte yandan, Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Anne ve kızına bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

PAKDEMİRLİ: 82 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

Pakdemirli yaptığı açıklamada "Antalya'daki orman yangınında bir kaybımız var. Maalesef 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etti" ifadelerini kullandı.

10 KİŞİ MAHSUR, AFAD EKİPLERİ YOLA ÇIKTI

Bakan Pakdemirli, "Oymapınar barajında 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok. AFAD ekibimiz yolda, tahliye etmek için çalışıyoruz" dedi.

MANAVGAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA AMA AKSEKİ DE BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var" bilgisini verdi.

MERSİN SİLİFKE'DE DE YANGIN BAŞLADI

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

"EK TEDBİRLER ALABİLİRİZ"

Önemli bir yerleşim yeri tehdidi yok, şu an itibariyle cana yönelik bir tehdit yok. Ama ilerleyen saatlerde rüzgarın yönü değiştirmesiyle beraber ek tedbirler alabiliriz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu bilgileri paylaştı:

Bir vatandaşımız maalesef dün gece vefat etti. Dün akşam hastaneleri dolaşarak yangından etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik, hamd olsun ciddi bir durum yok. Temennimiz bir an önce yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesidir. Arkadaşlarımızın büyük gayretleri var, Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah can kaybı olmadan bu yangınları kontrol altına alıp söndürürüz.

DEVAM EDEN YANGINLAR

Devam eden yangınlar; Adana Karahisarlı, Adana Poz, Adana Kozan'da da üç ayrı noktada olmak üzere yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de bir yangın var. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın devam ediyor. Mersin'de yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke'de devam eden yangının yüksek gerilim hattından dolayı olduğu düşünülmekte.