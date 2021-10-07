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Yangında evden çıkamayan kadını itfaiye kurtardı

BOLU'da, evin bitişiğindeki ardiye olarak kullanılan garajda çıkan yangında alevlerin giriş kapısının olduğu alanı sarması nedeniyle evde mahsur kalan Feride Özdere, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Yangında evden çıkamayan kadını itfaiye kurtardı

Saat 21.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde Vahit Özdere'ye ait 2 katlı evin bitişiğinde bulunan ardiye olarak kullanılan garajda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler evin giriş kapısının bulunduğu alana sıçradı. Yangını görenler ve ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan Vahit Özdere ve gelini Nurgül Özdere evden çıkmayı başardı. 

TELEFONU ALMAK İSTERKEN MAHSUR KALDI 

Evde telefonunu almak için oyalanan Vahit Özdere’nin eşi Feride Özdere ise alevlerin evin kapısına kadar gelmesiyle birlikte dışarıya çıkamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Feride Özdere'yi dışarıya çıkardı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu eve zarar vermeden söndürüldü. 

KUŞU DIŞARI ÇIKARDI 

Yangın söndürülmek üzere olduğu sırada Nurgül Özdere tekrar eve girerek 'Limon' isimli kuşlarını kafesiyle birlikte dışarı çıkardı. Aile fertleri ambulansta sağlık kontrolünden geçirildiği sırada 'Limon'u bir polis memuru sevdi. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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