  • BIST 1.384,360
  • Altın 494,55
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9750
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 26 °C
»

Yangında yaralanan hayvanlara tedavi 

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangında yaralanan hayvanlara müdahale etti.
Yangında yaralanan hayvanlara tedavi 

Laçinbala, Antalya, Osmaniye ve Adana'da veteriner hekimlere ulaştırılan yangın mağduru canların tüm masraflarının HAYTAP tarafından karşılanacağını belirterek destek istedi.

300720211330366795773.jpg
Türkiye'nin birçok yerinde çıkan yangınların ardından HAYTAP üyeleri ve hayvanseverler harekete geçti. Kozan'da yangının çıktığı alanda alevlerden etkilenen canlara müdahale eden HAYTAP Osmaniye Temsilcisi Ali Laçinbala, "Hayvan Hakları Federasyonu olarak bölgedeyiz.  Birçok canın kurtarılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sabahın erken saatlerinde Osmaniye bölgesini gezdik, şu an da Kozan’dayız.  Antalya’da, Osmaniye’de, Adana’da veteriner hekimlere ulaşan yangın mağduru bu canların bütün masraflarını Hayvan Hakları Federasyonu karşılayacaktır" diye konuştu.

300720211330236797999.jpg
Yapılan desteklerin yangında zarar gören canlara şifa olacağını belirten Laçinbala, “Lütfen desteklerinizi bizlerden esirgemeyin” dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika'da aşırı sağ 'ciddi tehdide' dönüşüyor30 Temmuz 2021 Cuma 13:34
  • Türk-İş, kuruluşunun 69'uncu yılını kutluyor30 Temmuz 2021 Cuma 13:33
  • Orman yangınlarıyla mücadelede İHA sayısı 7'ye yükseltildi30 Temmuz 2021 Cuma 12:49
  • Çorlu Deresi'ni kirleten 71 işletmeye para cezası30 Temmuz 2021 Cuma 12:39
  • Metruk binadaki cinayette 'taciz' savunması 30 Temmuz 2021 Cuma 12:36
  • Sel, hortum ve fırtına gibi hava olaylarının nedeni 'kuraklık'30 Temmuz 2021 Cuma 12:19
  • Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı30 Temmuz 2021 Cuma 12:19
  • Tescilli Nizip sabunu yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor30 Temmuz 2021 Cuma 11:48
  • Amal, Tarsus'taki çocuklarla buluştu30 Temmuz 2021 Cuma 11:38
  • Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 95,5 milyon araç trafiğe çıktı30 Temmuz 2021 Cuma 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti