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Yangından 8 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

YALOVA'nın Rüstempaşa Mahallesi'ndeki otelde çıkan yangında, Kadir Yavuz (45) hayatını kaybetti. Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Yavuz’un cansız bedeni, yangından 8 saat sonra çatıda bulundu.
Yangından 8 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Yangın, saat 08.00 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi, Gazipaşa Caddesi'ndeki 3 katlı otelin, en üst katında çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında yükselen alevi ve dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü. Yangının ardından tamamen küle dönen otel odası ve katta ilk yapılan incelemelerde herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi.

Yangından 8 saat sonra, otel yetkilileri, temizlik ve onarım çalışmaları için çatıya çıkınca bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede yangında 3'üncü kattaki odasında bulunan ve alevlerden kaçmak için çatıya çıkan Kadir Yavuz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Yavuz'un cansız bedeni incelemenin ardından morga konuldu.

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