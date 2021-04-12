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Yangından komşusu kurtardı

Antalya'da ısıtıcının neden olduğu yangında 70’li yaşlardaki çiftten Fatma Şamlı evden çıkarken, kocası Cahit Şamlı’yı komşusu kurtardı. Dumandan etkilenen çift, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Yangından komşusu kurtardı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 809 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Cahit ve Fatma Şamlı çifti, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı açıp yan odaya geçti. Patlama sesi üzerine odaya giden çift, alevlerle karşılaştı. 

KOMŞUSU EVDEN ÇIKARDI

Fatma Şamlı daire kapısını açarak komşulardan yardım istedi. İçeride kalan Cahit Şamlı ise komşusu İlhan Kuşman tarafından evden çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Fatma ve Cahit Şamlı ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlendi.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU, BİNA SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangınla beraber binada oturanlar panikle evlerinden sokağa çıktı. Yangından dolayı evlerinden çıkamayan bir çift ise bebekleriyle beraber balkonda bekledi. Sokağa çıkanlar ise sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

‘PATLAMA SESİNE UYANDIM’

Yangın çıktığı esnada uyuduğunu ve patlama sesiyle uyandığını anlatan komşu Ramazan Baygül, "Ben sesi duyunca güneş paneli patladı sandım. Aşağı indiğimde evin yandığını gördüm. İtfaiye erken geldi ve hemen söndürdü. Patlama sesini herkes duydu” dedi.

Yanan evde bulunan Cahit Şanlı’yı çıkartan komşusu İlhan Kuşman, "Büyük gürültü duyduk. Evden önce eşi Fatma Şanlı çıktı. Eşi evde kalmıştı, gittim onu çıkardım. İtfaiye geldi ve söndürdü. Ev tamamen yandı, kullanılamaz hale geldi” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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