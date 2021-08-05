Yangınla mücadelede yüreklere su serpen gelişme

Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli, Hatay ve Adana'da orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını termik santrale sıçradı bölgeden siren sesleri geliyor...

Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sekizinci günde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumla ilgili "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Orman yangınlarıyla ilgili son bilgilere dakika dakika haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte afet bölgelerinden son gelişmeler:

12:06 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li Adana Feke'deki orman yangınının kontrol altında alındığını duyurdu.

11:39: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük'teki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

10:08 Marmaris'te alevlere müdahale eden orman işçileri kaza yaptı: 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa'dan Marmaris'e gelerek Turunç Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekibin bulunduğu arazöz bölgede devrildi. Kazada arazözde bulunan 4 işçi yaralandı.

İşçiler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden 2'si ayakta tedavi olurken 2 işçi müşahede altına alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

09:24 Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır.



08:45 Hatay Dörtyol'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Dörtyol Kuzuculu mevkisinde orman yangını çıktığı hatırlatıldı. Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

07:45 Termik santralde yangın etkisini yitirdi.

05:55 Şu an yapılan tespitlere göre yangında yaklaşık 102 bin dekar ormanlık alanın tahrip olduğu ifade edildi.

03.48 Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.

03.02 Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

01.40 YANGIN YENİKÖY TERMİK SANTRALİNE 7 KİLOMETRE MESAFEDE

Kemerköy Termik Santrali’ne sıçrayan yangın devam ederken, alevlerin, çevresinde kızılçam ağaçlarının sıklıkla bulunduğu yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali’ne yaklaştığı öğrenildi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE

Öte yandan, Milas’ta 8 mahallenin tahliye edilmesine yol açan Kemerköy Termik Santrali’nde söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Alevlerin teslim aldığı santraldeki yangına karadan sürdürülen çalışmalarının yanı sıra gece görüşlü helikopterle de havadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.

23:59 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu afet bölgesindeki son duruma ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Bir şirketimizin İsrailli bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Türkmenistan'dan sembolik bir teklif geldi. Katar'dan gelen ekiple bugün görüştüm, 666 kişilik bir ekip var. Gündoğmuş bölgesinde yardım ediyorlar. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada, Japonya'dan da bazı teklifler geldi. Uçak ve helikopter destek ihtiyacı olduğunu söyledik. Yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

22.50: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas içesine orman yangının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verildi.

22.35: Sütçüler Çandır bölgesinde bugün sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde ormanlık alanlarda yeniden büyüdü. Alevler hızla yayılmaya başladı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına aralıksız müdahale ediyor.

Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Isparta İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve tüm kamu kurum kuruluşları yangın bölgesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bölgede bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken, diğer yandan soğutma çalışmaları yapılıyor.

YANGIN TERMİK SANTRALE SIÇRADI, PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

21.12: Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Şu anda bölgedeki elektrik tellerinden kıvılcımlar düşüyor. Patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çalıyor.

Son dakika: Muğla'da korkulan oldu! Yangın kritik bölgeye sıçradı, patlama sesleri geliyor

Son dakika: Muğla'da korkulan oldu! Yangın kritik bölgeye sıçradı, patlama sesleri geliyor

Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı. Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı.

Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor.

20.33: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bölgeden aktardığı son bilgiler şöyle:

Dünyanın birçok noktasında selleri, heyelanları, yangınları görüyoruz. Bu noktada hızlı aksiyon almak adına vatandaşlarımızın yarasını en hızlı sarmak adına tüm ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışıyor. Yangında çok önemli bir mücadele verdiler. 28 Temmuz'da 4 ayrı noktada yangın başladı. Antalyamızda 50 yerleşim yerini etkiledi. Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralı idi, 708'inin tedavileri tamamlandı. 7 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor, hayati riskleri söz konusu değil. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal desteklerimiz devam ediyor. 45 mahallede afetzede kardeşlerimizin yanında 2 bin 400 afetzede kardeşimize psikososyal destek verdik. Yangın bölgesinde etkilenen hayvanlarımıza 7 gün 24 saat veteriner hizmeti verilmektedir. Yurtta misafir ettiğimiz vatandaşımız 59 tane. Vatandaşlarımız tarlasından, hayvanlarının yanından ayrılmak istemiyorlar. Şu ana kadar 93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Şu ana kadar 133 çadır kurulmuş durumda.

20.25: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun bölgede yaptığı son açıklamalar şu şekilde;

Bugün 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Orman yangınları ekiplerimizin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları başlatıldı. 2 farklı cephede ekiplerimiz yangında kalma riski yaşadı. Yoğun mücadele sonucunda kurtarıldılar. Bugün 6 uçak, uçaklardan baızları arıza yapmıştı, 2 İHA, 17 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1858 araçla bu çalışmalar sürüyor. Uluslararası camiadan destek teklifleri ve destekler gelmeye devam ediyor. Bugün Avrupa'dan 4 ülkeden daha AB mekanizmasına yangın sebebiyle destek başvurusu oldu. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve İtalya. O ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaret etti, moral ve güç verdi. Teşekkür ediyoruz. KKTC'den 21 kişilik bir ekip bu akşam saatlerinde yola çıktı, Mersin'e gelecekler. Akşam 21.30'da ulaşmış olacaklar. Ayrıca Kızılay başkanı ve bir heyet Antalya'ya gelecek.

O ÜLKELERDEN YENİ UÇAKLAR GELİYOR

Bugün Ukrayna'dan 4 tane helikopter Isparta Havaalanı'na inmiş bulunuyor. Bu akşamdan, yarından itibaren yangın söndürme çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Bambi ihtiyacının olabileceğini de düşünerek farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan'dan 2 adet geldi, Ukrayna'dan 1 adet geldi, Rusya'dan gelecek. Yarın sabah kardeş Azerbaycan'dan 1 uçakla 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla 150 personel ülkemize gelecek. Uçağı Azerbaycan'dan daha ilk günden göndermek istemişti ama uçak bakımdaydı.

Bir şirketimizin İsrailli bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Türkmenistan'dan sembolik bir teklif geldi. Katar'dan gelen ekiple bugün görüştüm, 666 kişilik bir ekip var. Gündoğmuş bölgesinde yardım ediyorlar. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada, Japonya'dan da bazı teklifler geldi. Uçak ve helikopter destek ihtiyacı olduğunu söyledik. Yanıt bekliyoruz.

20.00: Milli Savunma Bakanlığı Milas'ın Fesleğen Yaylası’ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın, Hava Kuvvetleri'nin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığı'na ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında "Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor." ifadelerine de yer verildi.

19.35: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hatay Valiliğinin talebi üzerine Dörtyol ilçesinde başlayan yangına müdahale için 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan 160 personel görevlendirildi.

ALEVLER İLE TERMİK SANTRAL ARASINDA 400 METRE KALDI

17.30: Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alevler santralin 400 metre yakınına kadar yaklaştı.

Personeli tahliye edilen, yakıt tankları da boşaltılan santralde, olası bir yangına karşı tüm önlemlerin alındığı duyuruldu.

Ekipler santral çevresinde ve yerleşimin yoğun olduğu alanlarda güvenlik amacıyla bekletiliyor.

MANAVGAT'TA ALEVLER EYNİF OVASI'NA İLERLİYOR

17.00: Manavgat'ın Beydiğin Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını, İbradı ilçesi sınırlarında sürüyor. İlçe merkezinde uzaktaki yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını yürütüyor. Yangın, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerinde yer alan ormanlık alanda ilerliyor.

Yangın yılkı atlarının bulunduğu Eynif Ovası'nı çevreleyen dağlara ulaştı.

Yangının Eynif ve ilçe merkezine ulaşmaması için mücadele yürütülüyor. Söndürme helikopteri, yakın bölgede bulunan su havuzundan defalarca sorti yaparak mücadele verirken, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerinin üzerinde yangından dolayı duman bulutu oluştu.

16:40 Bakan Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 33 ilde 167 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla ilgili son durumu, ayrıntıları içeren bir infografikle paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları son durum, 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde çıkan orman yangın, Orhaniye, Turunç ve Turgut Mahallerinde etkisini sürdürüyor.

Ekipler, sarp arazi ve rüzgar sebebiyle yangına müdahalede güçlük yaşıyor. Orman ve itfaiye ekiplerine, polis, asker ve zabıta ekipleri de destek veriyor.

Uçak ve helikopterlerin yanı sıra Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyetine ait gemiler de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın, Bodrum'da Kisebükü, Mazı Çocuk Mezarı mevkisi ve Yeniköy'de, Milas'ta ise Fesleğen Yaylası ve Ören yönünde etkisini sürdürüyor. Ekipler, helikopter ve uçak desteğinde alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Alevlerin dün ulaştığı Ören'deki bazı sitelerde yazlıklar yandı.

BAKAN SANTRALDE İNCELEME YAPTI

Yangının ilerlediği Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde önlemler arttırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez, santraller bölgesinde incelemede bulundu, önlemler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ören ve Milas açıklarına ihtiyaç halinde denizden tahliye çalışmasında kullanılmak üzere bir karakol botu ve bir çıkarma gemisinin sevk edildiğini duyurdu. Gemideki askeri personel, sahilde yanan alanları söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Köyceğiz, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri ile Muğla Merkeze bağlı Muratlar mahallelerindeki yangınlara da müdahale ediliyor. Çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

Aydın Karacasu'daki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

ANTALYA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Antalya’da ise 28 Temmuz’da başlayan Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar sürüyor. Yerleşim yerlerinden uzaklaştırılan Gündoğmuş'taki yangın ormanlık alanda devam ediyor. Ekipler alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için çalışılıyor.

Eğirdir Kovada Gölü Milli parkı yakınlarındaki yangın ise kontrol altına alındı. Isparta Valiliğinin talebi üzerine Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel de yangına bölgesine gönderildi.

HATAY'DAKİ YANGINA HAVADAN KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'da havadan ve karadan müdahale sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Şifalısu mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgedeki yangına, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale ediyor.

Bölgeye, Hatay Valiliğinin talebi üzerine gönderilen 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli 160 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen bir vatandaş da bölgede hazır bekletilen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DENİZLİ'DE 2 NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR

Denizli'nin Tavas ve Güney ilçelerinde çıkan 6 orman yangınından 4'ü kontrol altına alındı, 2'sini kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Feke ilçesi Akoluk mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, arazöz ve çok sayıda yer ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.