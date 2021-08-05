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Yangınla mücadelede yüreklere su serpen gelişme

angın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 orman yangınından 174'ü kontrol altına alındı, 15'i devam ediyor. Son bir saatte 4 noktadaki yangın kontrol altına alındı.
Yangınla mücadelede yüreklere su serpen gelişme

Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sekizinci günde devam ediyor.

Şu ana kadar çıkan 189 yangından 147'ü kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla ilgili son bilgilere dakika dakika haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte afet bölgelerinden son gelişmeler: 

12:49  Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.

12:40 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye genelinde devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. 

12:38 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay Dörtyol'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı. 

12:30 Isparta Eğirdir'deki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devamediyor. 

12:06 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li Adana Feke'deki orman yangınının kontrol altında alındığını duyurdu.

11:39: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük'teki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

10:08  Marmaris'te alevlere müdahale eden orman işçileri kaza yaptı: 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa'dan Marmaris'e gelerek Turunç Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekibin bulunduğu arazöz bölgede devrildi. Kazada arazözde bulunan 4 işçi yaralandı.

İşçiler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden 2'si ayakta tedavi olurken 2 işçi müşahede altına alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

09:24 Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları sekizinci günde devam ediyor.

Şu ana kadar çıkan 189 yangından 147'ü kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla ilgili son bilgilere dakika dakika haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte afet bölgelerinden son gelişmeler: 

12:49  Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.

12:40 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye genelinde devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. 

12:38 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay Dörtyol'daki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı. 

12:30 Isparta Eğirdir'deki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devamediyor. 

12:06 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li Adana Feke'deki orman yangınının kontrol altında alındığını duyurdu.

11:39: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük'teki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

10:08  Marmaris'te alevlere müdahale eden orman işçileri kaza yaptı: 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa'dan Marmaris'e gelerek Turunç Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekibin bulunduğu arazöz bölgede devrildi. Kazada arazözde bulunan 4 işçi yaralandı.

İşçiler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden 2'si ayakta tedavi olurken 2 işçi müşahede altına alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

09:24 Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. 

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