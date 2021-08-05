Yangınla mücadelede yüreklere su serpen gelişme

angın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 orman yangınından 174'ü kontrol altına alındı, 15'i devam ediyor. Son bir saatte 4 noktadaki yangın kontrol altına alındı.