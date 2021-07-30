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Yangınlar hem tüyler ürpertici, hem şüphe uyandırıyor

Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Saadet Alkış, Manavgat'ta aynı anda 4 farklı alanda yangın çıkmasının şüphe uyandırdığını söyledi.
Yangınlar hem tüyler ürpertici, hem şüphe uyandırıyor

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiye Programı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Saadet Alkış, çarşamba günü Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada halen devam eden yangını değerlendirdi. Orman yangınlarından sonra olay yerlerine gidip kriminal çalışmalar yaptıklarını anlatan Alkış, bölgede çok sayıda yangın incelemesinde bulunduğunu söyledi. Manavgat'ta çıkan yangını diğer yangınlardan ayıran önemli hususlar olduğunu belirten Saadet Alkış, yangının neden ve ne şekilde çıktığı hakkında net bilgiye ulaşılamadığını, önceliğin yangını söndürmek olduğunu, sonrasında jandarma ve polis ekipleri tarafından incelemeler olacağını söyledi.

'SORU İŞARETLERİ UYANDIRAN YANGINLAR'

Yangınların genellikle tek noktadan çıktığını vurgulayan Saadet Alkış, “Yangının çok sayıda farklı noktada çıkması, soru işaretleri uyandırır. Kozalak ve meşenin ağaç kabuklarının fırlamasıyla da yayılabilir. Orman yangını söndürme ekibinde çalışanların en büyük şikayeti de budur aslında. Çünkü kozalak ve meşe her yere fırladığı için büyüyor. 2 gündür poyraz var. Poyraz orman yangınlarının ana faktörüdür. Sıcak ve kuru rüzgarlar etkiler. O yörenin topografik yapısını da düşünmek gerekir. Ulaşım zor olabilir. Ekipler hem topografik yapıyla da hem de yangınla mücadele ediyor. Çünkü araçlar bazen yangına ulaşamayabiliyor. Helikopterler kullanıldığını biliyoruz. Önemli söndürme araçları ama helikopterler bazen yangınların büyümesine de sebep oluyor. Zemine yaklaşan helikopter temiz oksijeni enjekte ettiği için dumanla boğulan yerlerin dumanını yayıp yangının büyümesine sebep olabiliyor" dedi.

'BİRTAKIM SPEKÜLASYONLAR VAR'

Saadet Alkış, “Neden 4 noktada çıktı. 4 noktanın uzaklıklarının ne olduğunu bilmiyoruz. Onları takip edip o bölgede yangını yaratacak ne gibi bir unsur var onlara bakmak gerekir. Bu bölgede çıkan yangınların ana sebeplerden biri, elektrik hatlarındaki kabloların esnemesidir. Zaman içerisinde kuvvetli rüzgarların olduğu vakit tellerin teması kıvılcımları artırıyor. Kıvılcımlar düştüğü yerde kuru otları ve yanıcı maddeleri yakıyor. Bu örtü yangını. Birtakım spekülasyonlar var ama şu acılı günlerde bunları kullanmayalım" diye konuştu.

'ORMAN YANGINI BU MEVSİMİN VAKASIDIR'

Yangın incelemesi yapılmadan insanların çeşitli yorumlar yapmasının uygun olmadığını vurgulayan Alkış, "Akdeniz Üniversitesi olarak incelemelere destek olabiliriz. Bu bölgeler orman yangınsız olmaz. Haritaya baktığınızda çok önemli bir alanda, Kayseri'ye kadar dayanan alanda bir orman yangını yaşıyoruz. Bu tüyler ürpertici. Hem tüylerimiz ürperiyor hem de şüphelerimizi artırıyor. Aynı anda olması tesadüf mü değil mi? Ama orman yangını bu mevsimin vakasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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