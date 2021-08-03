Yangınlarda son dakika gelişmesi! Erdoğan kriz merkezinde bilgi aldı

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede yedinci güne girilirken, halk ve yangın söndürme ekipleri yangınları söndürmek için çalışmaya devam ediyor. Bugün bir kişi daha hayatını kaybetti.

İletişim Başkanlığı 'Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır.' açıklamasını yaptı.

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

15.10: Başkan Erdoğan, Ankara'da bulunan Kriz Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı.

14:30 AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye toplam 625 milyon TL yardım gönderilmiştir. Bin 759 vatandaşımıza barınma hizmeti veriliyor" denildi.

12:54 Dün Beydiğin bölgesinde etkili olan yangınlar bugün Kızıldağ köyüne ilerledi.

Ekipler, alevleri söndürmek için çalışıyor

12:14 UŞAK'TA YANGIN ÇIKTI

Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

11.40 Sağlık Bakanı Koca, yangın nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Felakette can kaybı 9'a yükseldi.



11.39: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: ANTALYA. 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız.



10:42 Marmaris ile Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

10:10 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "28 Temmuz- 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 38 ilde 154 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 145 adedi kontrol altına alınmıştır. 4 ilde 9 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ekiplerimiz tarafından 91 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve yaklaşık 5200 personel mücadelede görev yapmaktadır." denildi.

09.55: DENİZLİ BULDAN GÜNEY YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, "Denizli Buldan güney yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.



09.30: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 154 ADET ORMAN YANGINININ 145'i KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı sosyal medyadan yaptığı haritalı paylaşımda "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber... Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

08.03: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.