Yangınlarda son dakika gelişmesi: Yeniden başladı

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede yedinci güne girilirken, halk ve yangın söndürme ekipleri yangınları söndürmek için çalışmaya devam ediyor.

Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Bakan Pakdemirli, yangınlar ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada 6 ilde 13 farklı yangınla mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

08.03: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.

08:06: MİLAS'TA YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Muğla Milas'ta Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel mahallelerine sıçramış, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler Ören Türkevleri mevkisine kadar yaklaşmıştı. Jandarma ekipleri Ören Mahallesi'nden Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun dumanlarda müdahaleyi zorlaştırıyor. Türkiye'nin farklı illerinden takviye gelen arazözler ile itfaiyelere ilçedeki bazı İnşaat firmalarına ait beton mikserlerince su taşınıyor. Bölge sakinleri de tankerlerle su desteği veriyor.

06:16 SEYDİKEMER'DE YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın ihbarı üzerine teyakkuzda olan ekiplerle birlikte halk seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangınlar kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği Seydikemer’deki yangınlarda halk teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.

01:25 Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

00:20 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı. Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

00:00 Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahaleler sürüyor. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.